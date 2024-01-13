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Площадь пожара на складах интернет-магазина в Петербурге выросла в 50 раз

С огнем борются 112 человек и 25 единиц специальной техники.
Ян Брацкий 2024-01-13 09:49:01
© Фото: Megapolisonline, Telegram © Видео: Мегаполис, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург, Питер, Telegram

Площадь пожара в Санкт-Петербурге, где полыхают складские помещения интернет-магазина, увеличилось до 50 тысяч квадратных метров. К этому часу пожару присвоен повышенный четвертый номер, сообщает оперативный штаб МЧС РФ.

На месте происшествия наращивается группировка сил и средств. Сейчас с огнем борются 112 человек и 25 единиц специальной техники.

На опубликованных с места пожара кадрах видно, как огромный складской комплекс полностью объят пламенем. Огненное зарево видно издалека. Клубы черного дыма поднимаются в небо. О погибших и пострадавших не сообщалось.

#пожар #Санкт-Петербург #склад #МЧС России #интернет-магазин
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