Площадь пожара на складах интернет-магазина в Петербурге выросла в 50 раз

Площадь пожара в Санкт-Петербурге, где полыхают складские помещения интернет-магазина, увеличилось до 50 тысяч квадратных метров. К этому часу пожару присвоен повышенный четвертый номер, сообщает оперативный штаб МЧС РФ.

На месте происшествия наращивается группировка сил и средств. Сейчас с огнем борются 112 человек и 25 единиц специальной техники.

На опубликованных с места пожара кадрах видно, как огромный складской комплекс полностью объят пламенем. Огненное зарево видно издалека. Клубы черного дыма поднимаются в небо. О погибших и пострадавших не сообщалось.