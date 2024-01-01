Семь человек ранено при массированном обстреле ВСУ Донецка

В новогоднюю ночь в ходе массированного обстрела украинскими боевиками Донецкой Народной Республики (ДНР) получили ранения семь человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«По предварительной информации на данный момент семь раненых», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава Республики уточнил, что ВСУ совершили атаку из реактивных систем залпового огня. Обстрелу подверглись центральные районы Донецка - Калининский и Буденновский.

Пушилин попросил всех жителей не покидать свои укрытия, так как атака может в любой момент возобновиться.

Напомним, что в ночь на 1 января националисты нанесли массированный удар по Донецку. По городу выпустили 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в СЦКК.