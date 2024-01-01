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Пушилин рассказал о трех погибших в результате обстрела боевиками Донецка

Пушилин также сообщил о семи раненых, которым сейчас оказывается медицинская помощь.
Анастасия Бобылева 2024-01-01 02:17:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

В Донецке из-за обстрела украинских националистов погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть погибшие - предварительно три человека», - указано в сообщении.

Он также сообщил о семи раненых в результате обстрела. Им сейчас оказывается медицинская помощь, заверил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщил об атаках со стороны ВСУ по Донецку. Он рассказал, что обстрелу из РСЗО подверглись Калининский и Буденновский районы города.

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