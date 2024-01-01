Пушилин рассказал о трех погибших в результате обстрела боевиками Донецка

В Донецке из-за обстрела украинских националистов погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть погибшие - предварительно три человека», - указано в сообщении.

Он также сообщил о семи раненых в результате обстрела. Им сейчас оказывается медицинская помощь, заверил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщил об атаках со стороны ВСУ по Донецку. Он рассказал, что обстрелу из РСЗО подверглись Калининский и Буденновский районы города.