Сторонники Эво Моралеса взяли в заложники больше 200 военных в Боливии

Больше 200 военнослужащих взяли в заложники сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса. Об этом сообщает МИД страны.

«Правительство Боливии обращает внимание мирового сообщества на эскалацию действий по дестабилизации нашей демократической системы, вопреки предпринятыми президентом Луисом Арсе усилиям и многократным призывам к диалогу», - говорится в заявлении.

Накануне вооруженные сторонники Моралеса ворвались на территорию трех военных баз и угрожали семьям взятых в заложники. Они также блокируют дороги в Боливии, из-за чего страдает сфера малого и крупного бизнеса, а также туризм.

Моралес в свою очередь попросил своих сторонников освободить дороги и объявил о начале голодовки до момента начала переговоров. В МИД Боливии назвали голодовку Моралеса уловкой для привлечения внимания международного сообщества. Власти считают, что таким образом тот хочет снизить «ущерб для репутации».

Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Они также требуют остановить расследование в отношении Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.