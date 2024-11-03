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Сторонники Эво Моралеса взяли в заложники больше 200 военных в Боливии

Накануне вооруженные сторонники Эво Моралеса захватили три военных части в крупнейшем городе Боливии.
Ирина Егорова 2024-11-03 06:19:55
© Фото: Radoslaw Czajkowskidpa, Globallookpress

Больше 200 военнослужащих взяли в заложники сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса. Об этом сообщает МИД страны.

«Правительство Боливии обращает внимание мирового сообщества на эскалацию действий по дестабилизации нашей демократической системы, вопреки предпринятыми президентом Луисом Арсе усилиям и многократным призывам к диалогу», - говорится в заявлении.

Накануне вооруженные сторонники Моралеса ворвались на территорию трех военных баз и угрожали семьям взятых в заложники. Они также блокируют дороги в Боливии, из-за чего страдает сфера малого и крупного бизнеса, а также туризм.

Моралес в свою очередь попросил своих сторонников освободить дороги и объявил о начале голодовки до момента начала переговоров. В МИД Боливии назвали голодовку Моралеса уловкой для привлечения внимания международного сообщества. Власти считают, что таким образом тот хочет снизить «ущерб для репутации».

Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Они также требуют остановить расследование в отношении Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.

#оружие #Боливия #Эво Моралес #Военные базы #сторонники #заложники #Голодовка
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