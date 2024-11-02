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Сторонники экс-президента Боливии Моралеса захватили три военные части

Вооруженные группы взяли в заложники военных и их семьи, угрожая их жизнями. Также они завладели оружием.
Ирина Егорова 2024-11-02 00:50:57
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Три военных части в крупнейшем городе Боливии Кочабамба захватили вооруженные сторонники экс-президента страны Эво Моралеса.

«Вооруженные группы взяли в заложники военных и их семьи, угрожая их жизням», - сообщил глава государства Луис Арсе в Telegram-канале.

Кроме того, протестующие захватили оружие военных, что является преступлением. Он добавил, что подобные действия говорят об измене Родине, оскорблением конституции государства, вооруженных сил и всего народа.

Сторонники Моралеса также блокируют в Боливии дороги, из-за чего страдает сфера малого и крупного бизнеса, а также туризм.

Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране.

Летом 2024 года военные уже предпринимали попытку государственного переворота. Тогда военнослужащие вошли в правительственную резиденцию в столице страны Ла-Пас, а на площадь Мурильо въехал бронетранспортер. Действующий президент Луис Арсе заявил, что страна столкнулась с интересами, направленными на то, чтобы демократия в Боливии рухнула.

#военные #Луис Арсе #Боливия #Эво Моралес #военная база #Захват #заложники
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