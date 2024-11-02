Экс-президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку

Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к своим сторонникам с просьбой снять блокаду с дорог и объявил о начале голодовки до тех пор, пока власти не начнут переговоры.

«Мы начинаем голодовку. Правительство должно отвести всех военных и полицию», - написал он в социальной сети X.

Экс-глава государства потребовал организовать два стола для переговоров, чтобы обсудить экономические и политические вопросы.

По словам Моралеса, диалог - единственный путь к решению создавшихся проблем.

Ранее Моралес сообщил об обстреле своего автомобиля и потребовал от президента Луиса Арсе отправить в отставку министра внутренних дел Карлоса дель Кастильо и министра обороны Эдмундо Новильо.

Президент страны заявил, что вооруженные сторонники Эво Моралеса захватили три военных части в крупнейшем городе Боливии Кочабамба. Луис Арсе добавил, что эти люди блокируют дороги, что наносит ущерб бизнесу и туризму.