МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку

Бывший глава государства призвал своих сторонников снять блокаду с дорог.
Владимир Рубанов 2024-11-02 02:17:03
© Фото: Х/@DiazCanelB

Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к своим сторонникам с просьбой снять блокаду с дорог и объявил о начале голодовки до тех пор, пока власти не начнут переговоры.

«Мы начинаем голодовку. Правительство должно отвести всех военных и полицию», - написал он в социальной сети X.

Экс-глава государства потребовал организовать два стола для переговоров, чтобы обсудить экономические и политические вопросы.

По словам Моралеса, диалог - единственный путь к решению создавшихся проблем.

Ранее Моралес сообщил об обстреле своего автомобиля и потребовал от президента Луиса Арсе отправить в отставку министра внутренних дел Карлоса дель Кастильо и министра обороны Эдмундо Новильо.

Президент страны заявил, что вооруженные сторонники Эво Моралеса захватили три военных части в крупнейшем городе Боливии Кочабамба. Луис Арсе добавил, что эти люди блокируют дороги, что наносит ущерб бизнесу и туризму.

#оружие #Луис Арсе #Боливия #Эво Моралес #протест #Голодовка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 