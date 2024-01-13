США и Британия нанесли новый авиаудар по северу Саны

США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена, передает телеканал Al Masirah.

Днем ранее США и Великобритания при поддержке еще нескольких стран нанесли массированный удар по объектам движения «Ансар Аллах» на территории Йемена, а точнее нанесли 73 удара, было выпущено по меньшей мере 100 ракет по 30 локациям.

Удары наносились с самолетов, кораблей и подлодок по йеменской столице - Сане, а также по городу Ходейда, международному аэропорту Сана, населенным пунктам Саада и Дхамар. Джо Байден и Риши Сунак в своих обращениях назвали военную операцию необходимой мерой обороны в ответ на нападения в Красном море. В Кремле назвали нелегитимными удары США по Йемену.