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США и Британия нанесли новый авиаудар по северу Саны

Днем ранее по объектам йеменских хуситов было выпущено по меньшей мере 100 ракет по 30 локациям.
Ирина Егорова 2024-01-13 04:22:01
© Фото: Hani Al-Ansidpa, Global Look Press

США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена, передает телеканал Al Masirah.

Днем ранее США и Великобритания при поддержке еще нескольких стран нанесли массированный удар по объектам движения «Ансар Аллах» на территории Йемена, а точнее нанесли 73 удара, было выпущено по меньшей мере 100 ракет по 30 локациям.

Удары наносились с самолетов, кораблей и подлодок по йеменской столице - Сане, а также по городу Ходейда, международному аэропорту Сана, населенным пунктам Саада и Дхамар. Джо Байден и Риши Сунак в своих обращениях назвали военную операцию необходимой мерой обороны в ответ на нападения в Красном море. В Кремле назвали нелегитимными удары США по Йемену.

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