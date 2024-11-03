Бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности CENTCOM

Стратегические бомбардировщики дальнего радиуса ВВС США B-52 прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка.

«Бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM», - сообщает командование в X.

Перебросить дополнительные силы в регион ранее распорядился министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, данная мера необходима для обороны Израиля и деэскалации посредством сдерживания в регионе.

Также Остин говорил, что на Ближний Восток прибудет истребительная эскадрилья, самолеты-заправщики и эсминцы.

Пентагон тем самым подчеркивает, что если Иран решит напасть на американский персонал и интересы в регионе, то Вашингтон примет все необходимые меры для защиты.

Ранее в администрации Байдена предупредили Иран, что США не смогут сдержать Израиль, если Иран предпримет новую попытку атаковать еврейское государство. США не гарантируют, что после этого инцидента, ответ Израиля по Тегерану будет точечным.