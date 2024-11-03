США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль от ответного удара

США предупредили Иран о последствиях в случае новой атаки со стороны Тегерана. Так, американская сторона при ударе Ирана не смогут удержать Израиль от ответного удара, сообщает RT со ссылкой на портал Axios.

«Администрация Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», - говорится в материале.

При этом США не дает гарантий, что ответ Израиля на возможную атаку Ирана будет носить «точечный характер».

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что атака Израиля на Иран была организована при содействии США - они предоставили разведданные. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке находится на грани войны. В то же время США и их союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации, заявляя, что Израиль якобы имеет право на военный ответ.