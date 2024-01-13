Дональд Туск рассказал о цели своего предстоящего визита на Украину

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни планирует посетить Украину. Как заявил политик, визит не будет нацелен исключительно на обсуждение конфликта с Россией.

«В ближайшие дни я буду в Киеве. Ситуация на Украине и на фронте наиважнейшая для безопасности Польши», - цитирует главу кабмина Life.

Туск и Зеленский планируют обсудить ситуацию на заблокированной польскими перевозчиками общей границе и вопрос защиты интересов польских фермеров. По

Польские дальнобойщики требуют отмены либерализации правил ЕС для украинских водителей, которые получили возможность въезжать в эти страны без получения коммерческих разрешений.

О визите Туска попросил Владимир Зеленский еще в середине декабря в Брюсселе на саммите «Европейский союз - Западные Балканы». Польский премьер отметил, что «с большой радостью» поговорит с Зеленским.

Различные эксперты считают, что у Украины польское направление является приоритетным во внешней политике. Также новое правительство Польши будет стремиться показать, что оно эффективнее в украинском вопросе, чем предыдущее.