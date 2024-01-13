МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дональд Туск рассказал о цели своего предстоящего визита на Украину

Туск и Зеленский планируют обсудить не только конфликт с Россией, которая влияет на безопасность Польши, но и ситуацию на заблокированной польскими  перевозчиками общей границе.
Ирина Егорова 2024-01-13 02:43:01
© Фото: IMAGODAMIAN BURZYKOWSKI, Global Look Press

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни планирует посетить Украину. Как заявил политик, визит не будет нацелен исключительно на обсуждение конфликта с Россией.

«В ближайшие дни я буду в Киеве. Ситуация на Украине и на фронте наиважнейшая для безопасности Польши», - цитирует главу кабмина Life

Туск и Зеленский планируют обсудить ситуацию на заблокированной польскими перевозчиками общей границе и вопрос защиты интересов польских фермеров. По

Польские дальнобойщики требуют отмены либерализации правил ЕС для украинских водителей, которые получили возможность въезжать в эти страны без получения коммерческих разрешений.

О визите Туска попросил Владимир Зеленский еще в середине декабря в Брюсселе на саммите «Европейский союз - Западные Балканы». Польский премьер отметил, что «с большой радостью» поговорит с Зеленским.

Различные эксперты считают, что у Украины польское направление является приоритетным во внешней политике. Также новое правительство Польши будет стремиться показать, что оно эффективнее в украинском вопросе, чем предыдущее.

#Украина #Польша #Зеленский #Дональд Туск #Визит #встреча #обсуждение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»