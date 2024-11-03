Стояногло лидирует на выборах в Молдавии после обработки 90% голосов

По результатам обработки 90% бюллетеней на выборах в Молдавии с минимальным отрывом лидирует оппозиционер Александр Стояногло. Это следует из данных центризбиркома страны.

По промежуточным итогам выборов, бывший генеральный прокурор республики получил 50,81% голосов. Действующий президент Майя Санду набрала 49,19%.

Ранее избиратели в Москве скандировали «долой Санду» у посольства в Молдавии. В российской столице были открыты два избирательных участка, у которых выстроились огромные очереди.

Сегодня завершился второй тур президентских выборов в Молдавии. Жители голосовали за действующего президента Майю Санду или экс-генпрокурора страны Александра Стояногло.