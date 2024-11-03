В Москве продолжается голосование за президента Молдавии, проходит второй тур выборов. Участки будут открыты до 21:00, возможно, их работу продлят еще на два часа, как было в прошлый раз. Многие избиратели опасаются, что могут не успеть отдать голос за своего кандидата. Один из избирателей простоял пять часов в очереди, чтобы попасть в посольство.

«Надо успеть! Будем стоять, пока не примут нас всех», - говорят желающие проголосовать.

В столице температура стремится к нулю, люди активно греются танцами и песнями. В какой-то момент толпа в унисон начала скандировать «Долой Санду!».

«Будем голосовать за справедливость, за Россию, за Молдавию... За мир! За светлое будущее», - отвечают на вопрос корреспондента избиратели в Москве.

Напомним, сегодня начался второй тур президентских выборов, избиратели могут проголосовать либо за действующего главу государства Майю Санду, либо за бывшего генпрокурора Александра Стояногло. В Москве открыты всего два участка - у молдавского посольства с полудня уже собрались длинные очереди.