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Высланный из Латвии российский пенсионер Катков прилетел в Калининград

Балтийский федеральный университет, где он работает, намерен оказать ему необходимую помощь, в том числе по части обеспечения жильем.
Владимир Рубанов 2024-01-13 23:25:01
© Фото: kgdavia.ru

Выдворенный из Латвии пенсионер Борис Катков прилетел самолетом из Санкт-Петербурга в Калининград, сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Храброво.

В аэропорту россиянина встретили сотрудники Балтийского федерального университета, где он работает с 2008 года, сообщили в БФУ. Университет намерен оказать Каткову необходимую помощь, в том числе по части обеспечения жильем.

Военный пенсионер Борис Катков, которого выслали из Латвии из-за «угрозы национальной безопасности» накануне прибыл в Россию.  В среду, 10 января, 82-летний россиянин получил подписанное главой МВД Латвии письмо о том, что его депортируют.

По закону у Каткова был месяц, чтобы оспорить решение, но власти Латвии не позволили ему это сделать. Рано утром 12 января к нему пришли силовики и велели собрать личные вещи. Катков сразу заявил, что поедет в родной Калининград. В прибалтийской республике у него остались жена, дети и внуки.

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