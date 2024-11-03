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Лавров сообщил, когда в БРИКС рассмотрят вопрос о членстве новых стран

Больше 10 стран обратились с просьбой подключить их к работе БРИКС. По словам министра, им направлены приглашения после саммита в Казани.
Ирина Егорова 2024-11-03 02:29:12
© Фото: Алексей Даничев, Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В течение 2025 года будет обсуждаться вопрос о предоставлении полноправного членства новым странам в БРИКС. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавро передает TV BRICS.

«Уже упоминал, что ряд стран хочет полноправного членства. Этот вопрос будет рассматриваться в течение следующего года», - сказал он.

По его словам, целый ряд государств обратились с просьбой вступить в ряды организации и после саммита в Казани им было направлены приглашения. Таких стран, отметил Лавров, больше десяти.

«Остальные выразили заинтересованность стать странами-партнерами. Это новая категория, которую согласовал саммит в Казани. На данном этапе принято решение ограничиться созданием категории стран-партнеров, сформировать эту группу, чтобы "новые" полноправные и "старые" члены БРИКС сработались уже в новом составе», - добавил он.

В настоящий момент в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Также в объединение входят страны-партнеры - это Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан.

О своем желании подключиться к БРИКС на саммите в Казани заявили, например, Сербия и Вьетнам.

Членство в БРИКС дает странам экономические выгоды, больше возможностей для коммуникации и возможность лидеров стран-участниц встречаться в неформальной обстановке.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани прошел XVI саммит стран БРИКС. В мероприятии принимали участие делегаты из 36 стран, а также мировые лидеры - Си Цзиньпин, Сирил Рамапоса, Нарендра Моди, Николас Мадуро, Луис Арсе и представители международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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