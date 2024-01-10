WP: без американской помощи Киев ждет катастрофа

Украину ждут ужасающие последствия, если политические силы в США не договорятся о предоставлении Киеву дополнительной помощи, пишет Washington Post.

Последствия будут просто катастрофическими, говорится в статье. Без поддержки США Киев потерпит поражение, а Вашингтон значительно ослабнет в качестве мирового лидера. Фактически это будет означать конец глобального лидерства США.

Расширение возможностей российской артиллерии и беспилотников, а также плотность российских минных полей обрекли на провал «контрнаступление» Украины в прошлом году, напоминает автор. Если помощи от США больше не будет, неравенство в возможностях продолжит расти, и тогда Киев столкнется с возможностью российского прорыва.

Немедленное прекращение помощи из Вашингтона приведет к медленному ослаблению украинских сил в 2024 году и краху в 2025-м, говорится в статье.

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал один из законопроектов, предусматривающих выделение дополнительного финансирования для Киева. Бизнесмен отметил, что «стратегия выхода» из конфликта не просматривается, а украинскую молодежь просто приносят в жертву.