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Маск назвал ужасной новость о смерти журналиста Лиры в украинской тюрьме

Гонсало Лира, гражданин США, ранее выступал с критикой деятельности Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Елизавета Кондрикова 2024-01-13 12:42:01
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию вокруг смерти американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

«Это ужасно», - написал Маск в социальной сети X.

Подобный ответ стал реакцией на пост бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, в котором он обвинил администрацию президента Джо Байдена в том, что «она и пальцем не пошевелила», чтобы помочь журналисту. По его словам, подобная смерть американца в заключении свидетельствует о «бандитском» режиме на Украине.

Журналист Лира был известен своей критикой деятельности Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Информация о смерти Гонсало Лиры появилась накануне, он скончался в украинской тюрьме в возрасте 55 лет. В конце прошлого года американский политический обозреватель Такер Карлсон заявлял, что с июля Лира подвергался пыткам, и это происходило с одобрения американских властей.

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