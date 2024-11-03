В Европе констатировали провал турне Зеленского в поисках денег и оружия

Владимир Зеленский расширяет географию своих поездок в поисках денег и оружия. Провальный вояж в Европу и США показал, что коллективный Запад устал от Украины. Теперь Зеленский меняет тактику и едет на северные окраины. Неделю начал с поездки в Исландию, где ни разу не был.

Свою нежизнеспособную «формулу мира» он предложил президенту Исландии Халле Томасдоттир, попросил разрешения тренировать украинских снайперов в Рейкьявике, но главное - традиционно выдвинул список необходимого оружия. Получив отрицательный ответ Зеленский вместо итоговой пресс-конференции закатил истерику, жалуясь исландским репортерам на США.

«Украина получила только 10% от всего пакета военной помощи, который одобрил Конгресс США на этот год. Это уже не смешно. Это не вопрос денег, это вопрос бюрократии, логистики, скептицизма. Хорошее это оружие или плохое, дать или не дать, это все лишняя оглядка на реакцию Путина», - заявил Зеленский журналистам.

Запад, с его слов, недодал всего: недостаточно средств ПВО и реактивных систем залпового огня, критически не хватает артиллерии, авиации и боеприпасов. В конце своей речи Зеленский разоткровенничался и рассказал об отказе в дальнобойных ракетах «Тамагавк». Этот пункт был секретной частью его плана.

«Когда я попросил их в плане победы дать мне оружие дальнего действия, они сказали мне, что это эскалация. Они сказали, что Украина хочет много ракет и так далее, но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», - сказал Зеленский.

Теперь он требует отдать все, что есть. Досталось и Польше за отказ передавать Украине МиГ-29, которых им самим не хватает. Сначала пообещали, что поделятся, но в последний момент передумали. Варшава предложила Киеву покупать вооружение в кредит.

Подробнее о конвульсиях киевского режима и тщетных попытках Владимира Зеленского склонить коллективный Запад на сторону еще большей эскалации в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».