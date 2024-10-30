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Зеленский раскритиковал Белый дом за утечку просьбы о Tomahawk

Такие ракеты позволили бы Украине наносить удары по целям в глубине территории России.
Владимир Рубанов 2024-10-30 23:35:06
© Фото: defense.gov

Владимир Зеленский в среду подтвердил, что просил Вашингтон предоставить ему ракеты большой дальности Tomahawk. Он раскритиковал Белый дом за утечку этой информации в американские СМИ.

Предоставление Tomahawk было одним из секретных пунктов так называемого «плана победы» Киева. Зеленский презентовал этот план президенту Джо Байдену в сентябре, но не получил на него ответа.

Радиус действия этих ракет составляет до 2 400 километров. Tomahawk позволили бы Украине наносить удары по целям в глубине территории России, если бы на это дали разрешение США.

Зеленский недоволен тем, что информация о его запросе была передана The New York Times для статьи, в которой анонимный высокопоставленный американский чиновник назвал украинский запрос совершенно невыполнимым.

«И это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как нам понимать эти сообщения? То есть, между партнерами нет ничего конфиденциального?» - заявил Зеленский в интервью скандинавским СМИ в среду.

В статье The New York Times говорится, что высокопоставленные американские чиновники не считают, что украинское руководство убедительно обосновало использование этих ракет, чтобы переломить ход конфликта.

Список целей, предоставленный Украиной США, значительно превышает количество ракет, которые американские военные могут предоставить Киеву, не ставя под угрозу потенциальные потребности стран Ближнего Востока и Азии, сообщило издание.

#ракеты #Украина #сша #Джо Байден #Владимир Зеленский #Tomahawk #поставки оружия
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