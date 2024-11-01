МИД Польши предложил киевскому режиму оружие в кредит

Польша предложила Украине покупать вооружение в кредит. Такую идею озвучил глава министерства иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь», - предложил Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Ранее Варшава заявила, что поставила Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную поддержку. Он напомнил киевскому режиму, что официальная Варшава первой начала поставлять ему оружие.

Россия неоднократно заявляла, что поставки ВСУ западного оружия и боеприпасов лишь затягивают конфликт, ведут к новым жертвам и не способствуют переговорам. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любое западное вооружение на территории Украины является законной целью для наших Вооруженных Сил.