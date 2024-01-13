На выборах президента Тайваня лидирует сторонник дружбы с США

Действующий вице-президент Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах главы государства. Соответствующие данные приводит телеканал TVBS.

К настоящему моменту кандидат от правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) набрал 5,36 млн голосов. На втором месте пока идет кандидат от оппозиции - партии Гоминьдан и мэр Нового Тайбэя Хоу Юи (4,45 млн голосов). Глава Тайваньской народной партии (ТНП) Кэ Вэньчжэ, который ранее занимал пост мэра Тайбэя, идет третьим (3,51 млн голосов). Всего на острове проживают 24 млн человек.

Избирательные участки закрылись в 11.00 по московскому времени (16.00 по местному).

Лай Циндэ раньше выступал как «прагматичный борец за независимость Тайваня», однако спустя время немного смягчил позицию. В частности, политик призывает сохранить статус-кво и не видит необходимости в формальном провозглашении независимости острова. В случае победы на выборах главы государства он планирует сократить зависимость страны от Китайской Народной Республики в сфере экономики и продолжить укрепление отношений с Вашингтоном. При этом Лай неоднократно говорил о важности диалога с Пекином и отмечал, что «мир бесценен, а в войне нет победителей».

Ранее представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай готов к мирному воссоединению материковой части страны и Тайваня, отметив, что Пекин не потерпит «сепаратистской деятельности», направленной на независимость острова. Политик также подчеркнул, что «независимость Тайваня» будет означать войну.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что позиция Пекина по воссоединению с Тайванем не изменилась и «тверда как скала». По словам дипломата, возвращение острова - это «общее чаяние всех сыновей и дочерей Китая».