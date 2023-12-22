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В МИД КНР назвали «твердой как скала» позицию Пекина по Тайваню

Никита Черненко
11:32 22.12.2023
Представитель китайского диппредставительства вновь обозначил позицию Пекина по тайваньскому вопросу.
В МИД КНР назвали «твердой как скала» позицию Пекина по Тайваню
© Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что позиция Пекина по воссоединению с Тайванем не изменилась и «тверда как скала». Об этом дипломат заявил в ходе брифинга сегодня, 22 декабря.

Представитель диппредставительства подчеркнул, что возвращение Тайваня - это «общее чаяние всех сыновей и дочерей Китая». По мнению дипломата, воссоединение острова с материком «неизбежно».

«Наша позиция в деле продвижения великого воссоединения Родины последовательна, тверда как скала и непоколебима», - заявил Ван Вэньбинь.

В ноябре прошла встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметили китайские дипломаты, эта встреча обозначает максимальное осложнение отношений между двумя государствами. Так, Байден заявил китайскому коллеге, что Штаты не собираются отказываться от поставок вооружения Тайваню и их мнение касательно политики «одного Китая» неизменно.

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