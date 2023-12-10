В стране и мире Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лиры Игнат Далакян Предприниматель задался вопросом, есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика американцем Зеленского. © Фото: imago-images, Globallookpress Читайте нас на: Американский предприниматель Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лиры. Об этом миллиардер написал в своей соцсети X. «После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца?», - написал в своей соцсети Маск. Американский бизнесмен задался вопросом, действительно ли дело только в критике Зеленского. «Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы», -написал Маск. Предприниматель призвал Зеленского проинформировать американский народ по этому вопросу. Напомним, что американский журналист Гонало Лира был задержан СБУ 15 апреля. Об этом рассказал сам американец. Лира в своем обращении также призвал обратить внимание на похищения СБУ других людей, поскольку им приходится еще хуже. По словам журналиста, некоторых из них даже убивают. Экспертное мнение и аналитика