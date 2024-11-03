WP: США опасаются иностранного вмешательства после выборов

Администрация президента Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к попыткам из-за рубежа угрожать США или дестабилизировать их в переходный период после президентских выборов, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Пентагон готовится к «ряду сценариев», которые могут произойти между днем выборов 5 ноября и инаугурацией следующего президента 20 января.

Должностные лица готовятся предотвращать попытки использовать уязвимый период, который стал еще более опасным из-за резко поляризованной внутриполитической ситуации в стране, говорится в статье.

По словам американского военного чиновника, предстоящий переходный период рассматривается как особенно рискованный, поскольку он происходит на нестабильном мировом фоне, когда США поддерживают Израиль и Украину и стремятся противостоять наращиванию военной мощи Китая.

Чиновники заявили, что Пентагон сосредоточен на потенциальных угрозах со стороны Ирана, Северной Кореи, России и Китая, а также экстремистских группировок. В Вашингтоне уже обвинили Кремль в «значительном влиянии и операциях по дезинформации в преддверии голосования». Теперь там ожидают усилий «по разжиганию разногласий и подрыву доверия к результатам».

При этом в России, Китае и Иране отрицают вмешательство в избирательный процесс в США.

Разведка США заявляла об отсутствии попыток вмешательства в выборы. Однако Россия, Иран и Китай «видят выборы как слабое место», заявил представитель американского разведсообщества.

Ранее спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон обвинил посла Украины во вмешательстве в выборы.