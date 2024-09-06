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Разведка США заявила об отсутствии попыток вмешательства в выборы

Однако Россия, Иран и Китай «видят выборы как слабое место», заявил представитель американского разведсообщества.
Владимир Рубанов 2024-09-06 22:33:14
© Фото: Julia Nikhinson - CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Нет никаких признаков того, что кто-то извне предпринимает попытки вмешаться в ход выборов президента США. Об этом заявил журналистам представитель аппарата директора национальной разведки США, передает ТАСС.

В то же время внешние силы якобы хотят повлиять на них и ослабить Соединенные Штаты, заявил представитель американского разведсообщества.

«Мы не видели, чтобы иностранные акторы пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года», - заявил американский чиновник.

Однако, по его словам, Россия, Иран и Китай «видят выборы как слабое место». Эти страны якобы пытаются в той или иной степени усугубить разногласия в американском обществе в своих интересах, отметил представитель разведки.

Чиновник назвал Россию «самой активной угрозой» в этом смысле. По его словам, целью Москвы якобы является попытка «ослабить поддержку Украины» Вашингтоном через поддержку одного из кандидатов.

В начале сентября Минфин США внес в санкционный список 10 физических лиц и две организации из России по обвинению во «вредоносных усилиях Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью эти обвинения США в адрес России.

 

#разведка #сша #санкции #минфин сша #выборы-2024
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