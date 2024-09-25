Спикер-республиканец Палаты представителей Джеймс Майкл Джонсон потребовал лидера киевского режима Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Джонсон направил Зеленскому письмо, в котором фактически обвинил посла во вмешательстве в выборы президента США.

Причиной обвинений стала поездка Зеленского в Пенсильванию, которую организовала посол. Там среди представителе главы киевского режима не оказалось ни одного республиканца, его сопровождали представители дипломатов.

Республиканец счел этот факт предвыборным мероприятием в поддержку Камалы Харрис.

Ранее эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин рассказал о причине поддержки Харрис Зеленским.