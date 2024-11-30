Рябков: перед РФ стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Перед Россией стоит вопрос возобновления ядерных испытаний из-за эскалационного курса США, заявил в интервью ТАСС Сергей Рябков.
Замглавы МИД России назвал ситуацию сложной и добавил, что она постоянно рассматривается во всем комплексе, сказал он.
«Вопрос этот стоит, - отметил Рябков. - И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная».
Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний, если такой шаг сделают США, заявлял в феврале 2023 года Владимир Путин.
В ноябре прошлого года президент России подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
В марте текущего года глава государства снова отметил, что США рассматривают возможность возобновить ядерные испытания. Он не исключил, что в таком случае Россия может сделать то же самое.
Рябков ранее предупредил США о зеркальном ответе Москвы на ядерные испытания.
СССР провел последнее испытание в 1990 году, США - в 1992-м. В истории России ядерных испытаний не было.
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