Рябков предупредил США о зеркальном ответе Москвы на ядерные испытания

Россия незамедлительно ответил, если власти США примут решение возобновить ядерные испытания. С таким заявлением выступил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально», - сказал Рябков в эфире RT.

Ранее стало известно, что США провели подземные ядерные испытания в штате Невада. По заявлению американского Минэнерго, эксперимент проходил в соответствии со всеми нормами и обязательствами.

До этого Штаты провели на полигоне в Неваде подземный химический взрыв, чтобы улучшить способность военных «обнаруживать ядерные детонации малой мощности по всему миру».

Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, призвал Министерство обороны и «Росатом» быть готовыми к возобновлению ядерных испытаний, если поступит такая команда.