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Рябков предупредил США о зеркальном ответе Москвы на ядерные испытания

Ранее США провели ряд испытаний на подземном полигоне в Неваде, включая химический ядерный взрыв.
Ян Брацкий 2024-10-05 13:04:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия незамедлительно ответил, если власти США примут решение возобновить ядерные испытания. С таким заявлением выступил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально», - сказал Рябков в эфире RT.

Ранее стало известно, что США провели подземные ядерные испытания в штате Невада. По заявлению американского Минэнерго, эксперимент проходил в соответствии со всеми нормами и обязательствами.

До этого Штаты провели на полигоне в Неваде подземный химический взрыв, чтобы улучшить способность военных «обнаруживать ядерные детонации малой мощности по всему миру».

Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, призвал Министерство обороны и «Росатом» быть готовыми к возобновлению ядерных испытаний, если поступит такая команда.

#сша #Пентагон #ядерные испытания #МИД России #рябков
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