На Украине почти половину всех ограниченно годных мужчин признали годными после повторной проверки, сообщает издание «Страна». Из-за усиления мобилизации в стране отменили статус «ограниченно годный».

«Сорок пять процентов мужчин, ранее имевших статус “ограниченно годных к военной службе”, после повторного осмотра получили статус “годен”. Остальные 55% признают “негодными”», - говорится в сообщении издания в Telegram.

Согласно новому закону об усилении мобилизации в стране, украинцы, которые ранее были признаны «ограниченно годными», должны заново прийти на медкомиссию до 5 февраля 2025 года, уточняет Life.

Ранее киевский режим лишил отсрочки от мобилизации сотни тысяч людей. Теперь предприятия, которые подают данные о бронировании, среди прочего должны подтверждать, что сотрудник поступил на работу позже мая 2024 года.

Также из-за большой нехватки людей на передовой в США призвали Киев снизить призывной возраст до 18 лет.