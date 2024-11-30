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На Украине признали годными к службе 45% ограниченно годных мужчин

По данным издания «Страна», после усиления мобилизации на Украине отменили статус «ограниченно годный».
Елизавета Кондрикова 2024-11-30 04:50:38
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa Globallookpress

На Украине почти половину всех ограниченно годных мужчин признали годными после повторной проверки, сообщает издание «Страна». Из-за усиления мобилизации в стране отменили статус «ограниченно годный».

«Сорок пять процентов мужчин, ранее имевших статус “ограниченно годных к военной службе”, после повторного осмотра получили статус “годен”. Остальные 55% признают “негодными”», - говорится в сообщении издания в Telegram.

Согласно новому закону об усилении мобилизации в стране, украинцы, которые ранее были признаны «ограниченно годными», должны заново прийти на медкомиссию до 5 февраля 2025 года, уточняет Life.

Ранее киевский режим лишил отсрочки от мобилизации сотни тысяч людей. Теперь предприятия, которые подают данные о бронировании, среди прочего должны подтверждать, что сотрудник поступил на работу позже мая 2024 года.

Также из-за большой нехватки людей на передовой в США призвали Киев снизить призывной возраст до 18 лет.

#Украина #медосмотр #мобилизация #тцк #ограниченно годные
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