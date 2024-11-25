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Киевский режим лишил отсрочки от мобилизации сотни тысяч человек

На Украине «вычищают» все мужское население.
Россина Бодрова 2024-11-25 22:16:53
© Фото: Serhiihudakukrinform, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские территориальные центры комплектования (аналог военкомата) расширяют географию работы. Они проникают в самые отдаленные поселки и «вычищают» из них все мужское население. Мобилизация уже практически опустошила трудовой ресурс страны.

Теперь на Украине корректируют законодательство так, чтобы позволить женщинам работать по мужским профессиям. В стране не осталось станочников, сварщиков и электромонтеров. Среди новых установок кабмина и тотальная отмена «броней».

«Предприятия , которые подают данные на бронирование, теперь не только обязаны иметь статус "критически важного", но и подтвердить, что сотрудник поступил на работу до 18 мая 2024 года. Если раньше все, кто устраивались позже этой даты, имели "бронь", то по новому закону такой возможности у них больше нет», - говорит депутат Верховной рады Богдан Кицак.

ВСУ массово теряют позиции. Солдаты разочарованы, мотивации у них ноль. Обещанные Западом миллиарды оседают на личных счетах украинских чиновников. Нелицеприятную правду для Зеленского озвучивают польские политики.  

«Огромная часть средств воровалась на Украине. От 30 до 50% в зависимости от направлений. Воровали то, что могло составить годовой бюджет поддержки Украины», - заявил бывший заместитель госсекретаря Министерства экономики и труда Польши Петр Кульпа.

Напомним, ранее появилась информация, что Киев мобилизует едва ли две трети новобранцев от намеченной цели. Проблемы ВСУ усугубляются из-за проблем с кадрами. 

#Украина #Киев #деньги #мобилизация #воровство #тцк
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