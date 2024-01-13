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Небензя: затопление туннелей в секторе Газа может быть расценено как геноцид

По словам постпреда России в ООН, политика Израиля по насильственному переселению палестинцев из сектора Газа всколыхнет весь регион и будет иметь последствия для всего мира.
Ирина Егорова 2024-01-13 00:36:01
© Фото: Нэнси Сисель, РИА Новости © Видео: russiaun, Telegram

Затопление туннелей ХАМАС в секторе Газа может быть расценено как геноцид, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе срочного заседания Совбеза организации по ситуации на Ближнем Востоке.

«Речь идет о затоплении 1 300 коридоров протяженностью 500 км. Реализация подобных планов грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделают территорию анклава фактически непригодной для жизни», - отметил он.

Небензя добавил, что политика Израиля по насильственному переселению палестинцев из сектора Газа всколыхнет весь регион и будет иметь последствия для всего мира. США и их союзники собственноручно способствуют распространению палестино-израильского конфликта на весь регион.

Для разрушения подземной инфраструктуры палестинского движения израильская армия начала закачивать морскую воду в туннели ХАМАС. О проекте затапливания комплекса подземных туннелей в секторе Газа стало известно в середине декабря. 

Таким образом ЦАХАЛ пытается разрушить инфраструктуру, которую использует палестинское движение ХАМАС для своих операций. Не исключено, что боевики палестинского движения ХАМАС держат часть своих заложников в подземных туннелях под сектором Газа. 

По данным Израиля, туннели состоят из железобетона и оснащены электричеством, вентиляцией, канализацией и необходимыми коммуникационными сетями. При этом нередко подобные туннели располагаются под школами и детскими садами, больницами.

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