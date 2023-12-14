Белый дом: в затапливаемых туннелях под сектором Газа могут быть заложники

Джон Кирби отказался подтвердить данные, что израильские военные уже закачивают воду в подземную инфраструктуру ХАМАС.

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Не исключено, что боевики палестинского движения ХАМАС держат часть своих заложников в подземных туннелях под сектором Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Некоторые из заложников заявляют, что их в действительности держали в туннелях», - подчеркнул он.

При этом Джон Кирби отказался подтвердить данные, что израильские военные уже начали затапливать туннели ХАМАС. Ранее об этом информация появилась в СМИ.

Утверждается, что для разрушения подземной инфраструктуры палестинского движения закачивают воду из Средиземного моря.