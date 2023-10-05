Путин: создать единую валюту БРИКС теоретически можно
Чтобы подойти к вопросу о единой валюте, надо добиться определенного паритета в развитии экономик стран объединения.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что единую валюту БРИКС теоретически возможно создать. Однако на данный момент нужно наладить финансовые расчеты и логистику, отметил глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
По словам президента, чтобы подойти к вопросу о единой валюте, надо добиться определенного паритета в развитии экономик стран объединения. Но это, подчеркнул Владимир Путин, очень дальняя перспектива.
«Такой вопрос даже не стоит в повестке дня», - добавил российский лидер.
Глава государства отметил, что необходимо работать над совершенствованием всей системы финансов и финансовых отношений в рамках БРИКС.