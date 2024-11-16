Словацкий евродепутат назвал БРИКС будущим мировой экономики

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что БРИКС является будущим мировой экономики. Кроме того, он отметил, что саммит организации в Казани стал огромным успехом российской дипломатии.

«Мы приехали встретиться с нашими партнерами из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Мы хотим послать сигнал, что единственный путь к миру - диалог и дипломатия. Скажем откровенно: БРИКС - будущее мировой экономики», — сказал он в видеообращении.

Блага сейчас находится в Сочи. Он прибыл туда на международную конференцию, которая посвящена перспективам социального и экономического сотрудничества между БРИКС и европейскими странами и организациями.

По его мнению, в объединение приходит больше сильных государств, пока Запад становится все более изолированным.