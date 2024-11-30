МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО Сирии опровергло слухи о входе террористов в города на севере Хамы

В военном ведомстве заявили, что вооруженные силы САР организовали усиленную линию обороны.
Сергей Лебедев 2024-11-30 21:59:36
© Фото: Stringer, Xinhua, Global Look Press

Информация о проникновении террористов в населенные пункты на севере сирийской провинции Хама не соответствует действительности. Об этом в субботу вечером на своей странице в Facebook* сообщило Министерство обороны САР.

«Сообщения, распространяемые на страницах и платформах террористических организаций, о проникновении боевиков в города на севере провинции Хама... не соответствуют действительности», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что вооруженные силы САР организовали усиленную линию обороны. Военные находятся в полной боеготовности.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные разговоры со своими коллегами из Ирана и Турции. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили обострение ситуации в Сирии.

Ранее террористы «Джебхат ан-Нусры»** ударили по позициям правительственных войск в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Отражать атаки боевиков помогают ВКС РФ.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

** «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.

#сирия #боевики #террористы #САР #хама #опровержение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 