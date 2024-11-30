Информация о проникновении террористов в населенные пункты на севере сирийской провинции Хама не соответствует действительности. Об этом в субботу вечером на своей странице в Facebook* сообщило Министерство обороны САР.

«Сообщения, распространяемые на страницах и платформах террористических организаций, о проникновении боевиков в города на севере провинции Хама... не соответствуют действительности», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что вооруженные силы САР организовали усиленную линию обороны. Военные находятся в полной боеготовности.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные разговоры со своими коллегами из Ирана и Турции. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили обострение ситуации в Сирии.

Ранее террористы «Джебхат ан-Нусры»** ударили по позициям правительственных войск в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Отражать атаки боевиков помогают ВКС РФ.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

** «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.