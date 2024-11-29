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ВКС РФ уничтожили не менее 200 террористов в провинциях Алеппо и Идлиб

Российские военные помогают сирийским правительственным силам отражать атаки боевиков.
2024-11-29 22:53:35
© Фото: Anas Alkharboutli,dpa, Global Look Press

Воздушно-космические силы Российской Федерации помогают сирийским правительственным силам отражать атаки террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

По его словам, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по складам, пунктам управления, артиллерийским позициям, технике и живой силе боевиков. За стуки удалось уничтожить не менее 200 террористов.

Олег Игнасюк отметил, что позиции сирийских правительственных сил атаковали группировки «Джебхат ан-Нусра»* и другие радикальные оппозиционные вооруженные формирования.

Напомним, в минувший четверг сообщалось, что в Сирии уничтожили более 400 террористов. Боевиков ликвидировали в провинциях Алеппо и Идлиб.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс россии #сирия #алеппо #идлиб #террористы #цпвс
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