МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Домашних питомцев в России могут поставить на учет

Новая система позволит помочь решить проблему брошенных и бездомных питомцев.
Ян Брацкий 2024-06-01 15:43:15
© Фото: © Ingram Images, Global Look Press

Минприроды России подготовило систему учета домашних животных. По задумке, это должно решить проблему брошенных на произвол судьбы питомцев.

«В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», - пишет ТАСС.

По мнению многих специалистов, новая система позволит сократить популяцию безнадзорных животных и ускорить поиск пропавших. В Минприроды РФ указали, что вскоре оформят инициативу в виде законопроекта, который предстоит рассмотреть в парламенте. Конкретные решения на местах будут принимать региональные власти.

Напомним, Владимир Путин в мае 2021 года дал поручения правительству по формированию в обществе ответственного отношения к животным.

#в стране и мире #Животные #учет #Минприроды РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 