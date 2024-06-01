Домашних питомцев в России могут поставить на учет

Минприроды России подготовило систему учета домашних животных. По задумке, это должно решить проблему брошенных на произвол судьбы питомцев.

«В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», - пишет ТАСС.

По мнению многих специалистов, новая система позволит сократить популяцию безнадзорных животных и ускорить поиск пропавших. В Минприроды РФ указали, что вскоре оформят инициативу в виде законопроекта, который предстоит рассмотреть в парламенте. Конкретные решения на местах будут принимать региональные власти.

Напомним, Владимир Путин в мае 2021 года дал поручения правительству по формированию в обществе ответственного отношения к животным.