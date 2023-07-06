В Госдуме назвали хорошей идеей штрафы до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными

Депутат Госдумы Гусев выразил поддержку законопроекту, предусматривающему штраф до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными.

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Первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал «хорошей инициативой» введение штрафов за пропаганду жестокого отношения к животным, которое необходимо предпринять. Об этом он заявил в беседе с RT.

Законопроект, который ранее инициировал Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, предполагает ввести штрафы в размере до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными.

«Хорошая инициатива, будем поддерживать. В принципе это правильное решение», - сказал Гусев.

По словам Гусева, этого решения будет недостаточно, чтобы навести порядок с домашними и дикими животными, однако это «один из шагов, который нужно предпринять».

В последнее время в Сети набирают популярность группы, координирующие и пропагандирующие массовые убийства животных, добавили в RT cо ссылкой на «Известия».

Ранее на юго-западе Москвы погибли несколько лисят от выстрела неизвестного. Лисята проживали на территории детского сада около двух месяцев, их подкармливали соседи, а дети и взрослые регулярно собирались, чтобы посмотреть на них.

Местных жителей сосед-убийца животных сильно напугал. По словам одного из мужчин, сегодня он стреляет по лисятам, а завтра ему захочется стрелять по собакам или людям.