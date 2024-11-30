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В ФРГ установили личности подозреваемых в подрывах «Северных потоков»

В генпрокуратуре Германии назвали расследование успехом, на который изначально нельзя было рассчитывать.
Виктория Бокий 2024-11-30 16:46:15
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Global Look Press

Генпрокуратура ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил глава генеральной прокуратуры Германии Йенс Роммель в интервью изданию Der Spiegel.

«Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать», - отметил он.

По словам Йенса Роммеля, генпрокуратуре предстоит еще много работы в расследовании данного дела. Необходимо установить других подозреваемых, совершивших теракт на газопроводах, и узнать мотивы содеянного.

Ранее в ФРГ сообщали о ходе расследования подрывов на «Северных потоках», в рамках которого было выдано несколько ордеров на арест.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросы про «дайверов-любителей», которые якобы причастны к терактам на газопроводах, попыткой истинных заказчиков снять с себя ответственность.

#Россия #в стране и мире #расследование #Северный поток #ФРГ #газопровод #подозреваемые #Генпрокуратура ФРГ
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