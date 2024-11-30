Times предостерегает Европу от нашествия украинских беженцев зимой

До пяти миллионов украинцев могут покинуть страну из-за проблем с электричеством и отоплением. Такие цифры приводит британская газета The Times.

Журналисты отмечают, что массовое бегство людей произойдет, если в результате ударов объекты энергосистемы выйдут из строя.

«Если тепло и электричество выйдут из строя из-за российских ударов, западные чиновники ожидают до 5 млн беженцев. Гораздо больше, если линия фронта будет прорвана», - пишет издание.

За минувшую неделю Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли один массированный и 32 групповых удара по целям на территории Украины. Москва применила высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные ударные системы.

Били по объектам энергетики, промышленным предприятиям, обеспечивающим работу украинского ОПК, а также по военным аэродромам.

Кроме того, удары наносились по цехам сборки и складам хранения беспилотников и морских дронов, арсеналам, местам дислокации ВСУ и западных наемников.