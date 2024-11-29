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Член конгресса США заявила, что Киев должен мобилизовать всю страну

Уроженка Черниговской области Виктория Спартц также раскритиковала Владимира Зеленского за провалы на фронте.
Сергей Лебедев 2024-11-29 21:59:12
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Украина должна перевести всю страну на военный лад и прибегнуть к тотальной мобилизации. Об этом в интервью CNN заявила член Палаты представителей Конгресса США и уроженка Черниговской области Виктория Спартц.

«От ребенка до пожилого человека все должны вносить свой вклад в войну», - сказала политик.

Она также раскритиковала главу киевского режима. По ее словам, именно Владимир Зеленский виновен в провалах на фронте.

«Это его ответственность... Зеленский предал и подвел украинский народ», - отметила она.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах заявили, что Украине следует рассмотреть возможность снижения призывного возраста для своих солдат до 18 лет. ВСУ необходимо, отмечают в Вашингтоне, дополнительно более 160 тысяч военнослужащих.

Разговоры о понижении возраста мобилизации до 18 и даже до 16 лет ведутся на Украине уже с лета этого года. Связано это с большой нехваткой людей на передовой. Киевский режим мобилизует две трети новобранцев от намеченной цели.

Не помогает даже активная деятельность территориальных центров комплектования (аналог военкомата). ТЦК уже проникают в самые отдаленные поселки.

#Украина #сша #Вашингтон #Конгресс #мобилизация #Виктория Спартц
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