Украина должна перевести всю страну на военный лад и прибегнуть к тотальной мобилизации. Об этом в интервью CNN заявила член Палаты представителей Конгресса США и уроженка Черниговской области Виктория Спартц.

«От ребенка до пожилого человека все должны вносить свой вклад в войну», - сказала политик.

Она также раскритиковала главу киевского режима. По ее словам, именно Владимир Зеленский виновен в провалах на фронте.

«Это его ответственность... Зеленский предал и подвел украинский народ», - отметила она.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах заявили, что Украине следует рассмотреть возможность снижения призывного возраста для своих солдат до 18 лет. ВСУ необходимо, отмечают в Вашингтоне, дополнительно более 160 тысяч военнослужащих.

Разговоры о понижении возраста мобилизации до 18 и даже до 16 лет ведутся на Украине уже с лета этого года. Связано это с большой нехваткой людей на передовой. Киевский режим мобилизует две трети новобранцев от намеченной цели.

Не помогает даже активная деятельность территориальных центров комплектования (аналог военкомата). ТЦК уже проникают в самые отдаленные поселки.