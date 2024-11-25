Киевский режим мобилизует едва ли две трети новобранцев от намеченной цели, пишет журнал Economist. Проблемы ВСУ усугубляются из-за проблем с кадрами. На Украине давно нет желающих пополнить ряды армии. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что ситуация может стать непоправимой к весне.

Еще большей проблемой является качество новобранцев. Командир батальона 65-й бригады рассказал, что мобилизованные в основном слишком стары или немотивированы и поэтому бесполезны.

Пополнение в основном старше 45 лет, а многие за 50 и со справками врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить, рассказал он.

Издание нашло на полигоне бригады 51-летнего новобранца из Полтавской области. Это бывший рабочий с золотыми зубами и в очках с диоптриями +9. Тот признался, что был удивлен не меньше других, когда его забрали. Он не ожидал, что ТЦК мобилизует полуслепого человека.

Ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас самая сложная с первых дней конфликта, говорится в статье. Многие опасаются, что значительное отступление украинцев вскоре может стать неизбежным.

Системная слабость Украины явно сказывается на моральном духе ВСУ на передовой. Без надежды на ротацию или демобилизацию некоторые из самых упорных теперь задаются вопросом, не является ли прекращение огня единственным выходом, пишет журнал.

По данным Минобороны России, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли только на этом направлении 35 050 человек.