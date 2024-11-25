МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Economist: Украина мобилизовала только две трети новобранцев от плана

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что ситуация может стать непоправимой к весне.
Владимир Рубанов 2024-11-25 01:43:19
© Фото: Andriy Andriyenko Keystone Press Agency Globallookpress

Киевский режим мобилизует едва ли две трети новобранцев от намеченной цели, пишет журнал Economist. Проблемы ВСУ усугубляются из-за проблем с кадрами. На Украине давно нет желающих пополнить ряды армии. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что ситуация может стать непоправимой к весне.

Еще большей проблемой является качество новобранцев. Командир батальона 65-й бригады рассказал, что мобилизованные в основном слишком стары или немотивированы и поэтому бесполезны.

Пополнение в основном старше 45 лет, а многие за 50 и со справками врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить, рассказал он.

Издание нашло на полигоне бригады 51-летнего новобранца из Полтавской области. Это бывший рабочий с золотыми зубами и в очках с диоптриями +9. Тот признался, что был удивлен не меньше других, когда его забрали. Он не ожидал, что ТЦК мобилизует полуслепого человека.

Ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас самая сложная с первых дней конфликта, говорится в статье. Многие опасаются, что значительное отступление украинцев вскоре может стать неизбежным.

Системная слабость Украины явно сказывается на моральном духе ВСУ на передовой. Без надежды на ротацию или демобилизацию некоторые из самых упорных теперь задаются вопросом, не является ли прекращение огня единственным выходом, пишет журнал.

По данным Минобороны России, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли только на этом направлении 35 050 человек.

#Украина #ВСУ #новобранцы #полтавская область #мобилизация #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 