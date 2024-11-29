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МВД: протестующие в Грузии призывают блокировать вокзалы и магистрали

В ведомстве добавили, что за данные противоправные действия нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.
Ирина Егорова Екатерина Булучевская 2024-11-29 20:35:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Протестующие в Грузии призывают блокировать объекты стратегического значения. Об этом сообщает МВД страны на официальном сайте.

«В социальных сетях звучат призывы блокировать различные стратегически важные объекты, в том числе пикетировать теле- и железнодорожные станции, центральные автомагистрали и другие ключевые объекты во время митингов и демонстраций», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за данные противоправные действия нарушителям грозит тюремный срок до трех лет.

Также распространяются провокации к порче транспортных средств и камер видеонаблюдения МВД и сбору дубинок, железных труб, цепей, различных стальных предметов для противостоянию полиции.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси началась вчера. Оппозиционеры не довольны решением о прекращении переговорного процесса о вступлении Грузии в ЕС. В знак несогласия с этим решением, о котором вчера объявил премьер Ираклий Кобахидзе, манифестанты перекрыли проспект Руставели. Фиксировались стычки с полицией. Всего пострадали 32 сотрудника МВД. Ночью протестантов пришлось разгонять водометами.

#ЕС #Грузия #протесты #МВД #акция #объекты
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