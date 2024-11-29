Около 10 команд в схеме: как расширяется география футбольного скандала

Настоящая сенсация, которую обнародовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в начале недели, до сих пор будоражит футбольный мир. Напомним, он выступил с заявлением о долге клуба «Крылья Советов» в 36 миллионов перед некими преступникам из судейского корпуса. И вот сегодня уже новые заявления. Глава региона решил заняться футбольными агентами и их влиянием на спорт.

«В понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе. Поэтому в понедельник на "оперативке" об этом подробно расскажу, передам заявление», - сказал самарский губернатор.

Скандал разгорается в геометрической прогрессии. Слова чиновника прозвучали громко. Одними из первых отреагировали в Российской премьер-лиге. Там попросили Вячеслава Федорищева предоставить доказательства коррупции судейского корпуса. Такую же позицию заняли большинство футбольных экспертов.

«Все его поддержали - футбольные люди, РФС, лига: "Давайте, давайте сделаем, давайте направим этом в прокуратуру". И через 20 минут губернатор, как говорят в народе, включил просто заднюю. Нет фактов, нет доказательств», - утверждает футбольный эксперт Андрей Созин.

Почти неделю эксперты, футболисты и болельщики гадали, зачем чиновник выступил с подобным заявлением, и почему не стал раскрывать подробности и имена участников скандала. Сегодня картина начала проясняться. В премьер-лигу никакие данные никто передавать не будет. Все материалы уже отправлены в правоохранительные органы.

Более того, как пояснил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, по данному вопросу РФС ведет с октября совместное с губернатором Самарской области расследование инцидента.

На данный момент в Российском футбольном союзе проверяют все игры команды «Крылья Советов» за два года. Эксперты, в том числе зарубежные, поминутно отсматривают каждый матч, фиксируют каждое нарушение и реакцию судей на них. По результатам проверки составят независимое заключение, которое тоже передадут в правоохранительные органы.

География скандала может серьезно расшириться. Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, «Крылья Советов» якобы не единственная команда, которая платит судьям. Всего в схеме участвует около 10 команд премьер-лиги. Отмечено, что, по консервативным оценкам антикоррупционного комитета, данный рынок собирает около 500 миллионов рублей в год.

«Если они докажут, что 10 клубов участвовали в подкупе судей, то все 10 клубов должны упасть на любительский уровень. То есть у них должны забрать лицензию профессионального клуба, и они должны заново подниматься с третьего дивизиона», - отмечает футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов.

При этом сейчас, несмотря на всю гласность вокруг дела, не раскрывается имя человека, который попросил погасить долг «Крыльев Советов» перед судьями. Существует вероятность, что общественность узнает его лишь в суде.