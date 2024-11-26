Самарский губернатор заявил о коррупционном долге «Крыльев Советов»

В судейском корпусе российского футбола присутствуют люди, которые занимаются коррупцией. Такое заявление сделал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, ранее он узнал о крупном долге местного клуба «Крылья Советов».

«Выяснилось, что "Крылья Советов" должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», - рассказал губернатор.

Вячеслав Федорищев добавил, что такая система работает в судейском корпусе последние годы и «все условно с ней согласились». При этом, отметил глава региона, клуб существует на деньги из бюджета, а значит, это средства налогоплательщиков.

Губернатор предложил всем командам Высшей лиги перестать платить такие поборы, а деньги, освобожденные от коррупционной схемы, потратить на нужды специальной операции.