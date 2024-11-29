Информация о коррупции в Премьер-лиге дошла до РФС еще в октябре

Российский футбольный союз узнал информацию о коррупции в Премьер-лиге еще в октябре, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сам решил ее огласить, сообщил член исполкома Александр Дюков.

В союзе уже проверили часть матчей, но пока ничего экстраординарного в них не увидели. Главная проблема - понять, кто замешан в присвоении средств и за что передавались деньги, уточнил Дюков.

«Это сотрудники клубов, которые прикрылись судьями... И судьи здесь только прикрытие. Или действительно судьи получали какое-то вознаграждение. Но надо разобраться, кто конкретно и за что это делал. Или это является комбинацией первого и второго», - объяснил он.

Также Дюков выразил опасения, что скандал может спровоцировать уход некоторых спонсоров. Но он надеется, что по итогам РФС выйдет из этой истории с минимальными последствиями, а если найдутся виновные - их накажут.

Напомним, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на этой неделе сообщил, что в судейском корпусе российского футбола присутствуют люди, которые занимаются коррупцией. Он узнал о крупном долге местного клуба «Крылья Советов» в размере 36 млн рублей.