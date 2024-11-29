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Информация о коррупции в Премьер-лиге дошла до РФС еще в октябре

В союзе уже проверили часть матчей, но пока ничего экстраординарного в них не увидели.
Алексей Дегтярев Ирина Егорова 2024-11-29 17:00:02
© Фото: мваы © Видео: ТРК «Звезда»

Российский футбольный союз узнал информацию о коррупции в Премьер-лиге еще в октябре, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сам решил ее огласить, сообщил член исполкома Александр Дюков.

В союзе уже проверили часть матчей, но пока ничего экстраординарного в них не увидели. Главная проблема - понять, кто замешан в присвоении средств и за что передавались деньги, уточнил Дюков. 

«Это сотрудники клубов, которые прикрылись судьями... И судьи здесь только прикрытие. Или действительно судьи получали какое-то вознаграждение. Но надо разобраться, кто конкретно и за что это делал. Или это является комбинацией первого и второго», - объяснил он.

Также Дюков выразил опасения, что скандал может спровоцировать уход некоторых спонсоров. Но он надеется, что по итогам РФС выйдет из этой истории с минимальными последствиями, а если найдутся виновные - их накажут.

Напомним, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на этой неделе сообщил, что в судейском корпусе российского футбола присутствуют люди, которые занимаются коррупцией. Он узнал о крупном долге местного клуба «Крылья Советов» в размере 36 млн рублей. 

#Футбол #коррупция #наш эксклюзив #РФС #судьи #Премьер-Лига #Вячеслав Федорищев
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