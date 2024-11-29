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Партия «Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из ЕС

В АдГ считают необходимым создать новое европейское сообщество.
Сергей Лебедев 2024-11-29 18:06:40
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Global Look Press

Правая партия «Альтернатива для Германии» выступает за выход ФРГ из Европейского союза. Об этом говорится в финальном проекте предвыборной программы АдГ, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Евросоюза и создание нового европейского сообщества», - указано в документе. 

Отмечается, что проект программы будет рассмотрен членами партии в январе. Именно тогда состоится съезд АдГ.

Напомним, в феврале следующего года немцам предстоит досрочно избрать новый состав бундестага. Выборы пройдут после недавнего развала правящей «светофорной коалиции». Недавно стало известно, что Социал-демократическая партия Германии решила выдвинуть на пост канцлера Олафа Шольца.

Ранее в беседе со «Звездой» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт отметил, что Олаф Шольц не пользуется никакой поддержкой населения. Это объясняется всеми его деяниями на посту канцлера, отметил парламентарий.

#Германия #ЕС #евросоюз #ФРГ #выход
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