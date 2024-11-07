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Вице-канцлер Германии Хабек заявил о распаде правящей коалиции

По словам Роберта Хабека, теперь ФРГ «быстро откроет путь для упорядоченного проведения новых выборов».
Игнат Далакян 2024-11-07 01:09:17
© Фото: Christoph Soeder dpa Globallookpress

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что правящая в стране коалиция распалась.

«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства "Светофора"», - цитирует ТАСС Хабека.

Вице-канцлер также добавил, что Германия быстро откроет путь для упорядоченного проведения новых выборов.

Правящую коалицию в Германии называют «Светофор» по цветам входящих в нее партий. Это Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - красные, Свободная демократическая партия (СвДП) - желтые и «Зеленые».

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung назвало спад в экономике ФРГ наибольшим с 1945 года. Меньше, чем через год в Германии пройдут очередные парламентские выборы, партия Олафа Шольца может не набрать нужное количество голосов, уже сейчас уровень его поддержки со стороны населения находится на рекордно низком уровне.

#в стране и мире #коалиция #Германия #ФРГ #партия #распад
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