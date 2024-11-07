Вице-канцлер Германии Хабек заявил о распаде правящей коалиции

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что правящая в стране коалиция распалась.

«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства "Светофора"», - цитирует ТАСС Хабека.

Вице-канцлер также добавил, что Германия быстро откроет путь для упорядоченного проведения новых выборов.

Правящую коалицию в Германии называют «Светофор» по цветам входящих в нее партий. Это Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - красные, Свободная демократическая партия (СвДП) - желтые и «Зеленые».

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung назвало спад в экономике ФРГ наибольшим с 1945 года. Меньше, чем через год в Германии пройдут очередные парламентские выборы, партия Олафа Шольца может не набрать нужное количество голосов, уже сейчас уровень его поддержки со стороны населения находится на рекордно низком уровне.