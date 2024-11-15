Канцлер ФРГ Олаф Шольц не пользуется никакой поддержкой населения, и это объясняется всеми его деяниями на посту канцлера, заявил «Звезде» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«За последние 3 года он завел страну в тупик. Мы находимся в глубоком экономическом кризисе, во внешней политике полнейшая яма, и общество расколото, и масса других проблем», - рассказал депутат.

По октябрьским опросам ZDF, за партию Шольца СДПГ готовы голосовать всего 16% немцев. 37 процентов поддерживают его кандидатуру на посту федерального канцлера.

«Уже второй год наблюдается экономический спад. Пытаются показать минимальное снижение, но наверняка эти цифры очень сильно подтасовываются. Потому что очень много крупных немецких концернов закрывает здесь производства. Мы уже видим, что и цифры по безработице очень сильно растут, хотя и тут пытаются статистическими данными манипулировать. Тем не менее, населению Германии понятно, что экономика очень сильно проседает, и экономический спад наверняка составляет несколько процентов, а не десятые доли процента», - считает депутат.

Скорее всего, реальным претендентом на пост канцлера после Шольца будет Фридрих Мерц, лидер партии Христианских демократов (ХДС), сказал политик. Немцы в политическом смысле очень консервативны. Все привыкли к тому, что есть всего две партии - Христианские демократы и Социальные демократы.

«И если люди недовольны одной, то голосуют за другую. На протяжении послевоенных десятилетий такая система сложилась, и она поддерживается в том числе контролируемыми правительством СМИ. Пока немцы не проснутся, пока по их карману очень сильно не ударит, они будут менять одну плохую партию на другую», - заявил Шмидт.

Депутат предполагает, что экономическая ситуация в Германии продолжит ухудшаться и будут проблемы в вопросах безопасности, потому что Мерц уже анонсировал передачу Taurus Украине. А это поставит немцев и Германию под прицел российской стороны, добавил Шмидт.

23 февраля 2025 года немцам предстоит досрочно избрать новый состав бундестага. Выборы пройдут после развала правящей «светофорной коалиции» в начале ноября.