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Оператор FPV-дрона протаранил ударный беспилотник ВСУ Grey Widow

Вражеский БПЛА самолетного типа был уничтожен в районе Васильевки в Запорожской области.
2024-11-29 17:02:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе ударного беспилотника ВСУ самолетного типа Grey Widow.

Оператор российского FPV-дрона совершил воздушный таран, точно попав во вражеский беспилотник. Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта Васильевка в Запорожской области. 

Также МО РФ отметило, что недавно операторы FPV-дронов Вооруженных сил России поразили живую силу неприятеля в Харьковской области. Неприятель находился в районе лесополос, но это не спасло его от российских беспилотных летательных аппаратов. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что оператор российского FPV-дрона уничтожил пусковую установку APKWS II в районе Очакова.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #запорожская область #васильевка #FPV-дроны #Grey Widow
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