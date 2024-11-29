Оператор FPV-дрона протаранил ударный беспилотник ВСУ Grey Widow

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе ударного беспилотника ВСУ самолетного типа Grey Widow.

Оператор российского FPV-дрона совершил воздушный таран, точно попав во вражеский беспилотник. Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта Васильевка в Запорожской области.

Также МО РФ отметило, что недавно операторы FPV-дронов Вооруженных сил России поразили живую силу неприятеля в Харьковской области. Неприятель находился в районе лесополос, но это не спасло его от российских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что оператор российского FPV-дрона уничтожил пусковую установку APKWS II в районе Очакова.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.