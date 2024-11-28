Оператор дрона уничтожил пусковую установку APKWS II в районе Очакова

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса APKWS II в районе города Очаков Николаевской области.
Пусковая установка, как уточнили в российском оборонном ведомстве, была на базе боевой бронированной Humvee.
Уточняется, что она находилась в составе подразделения отдельного центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ.
Ранее сообщалось, что разведчики попали FPV-дроном прямо в дверь блиндажа ВСУ в Запорожской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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