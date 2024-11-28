Оператор дрона уничтожил пусковую установку APKWS II в районе Очакова

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса APKWS II в районе города Очаков Николаевской области.

Пусковая установка, как уточнили в российском оборонном ведомстве, была на базе боевой бронированной Humvee.

Уточняется, что она находилась в составе подразделения отдельного центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ.

Ранее сообщалось, что разведчики попали FPV-дроном прямо в дверь блиндажа ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.