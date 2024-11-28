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Оператор дрона уничтожил пусковую установку APKWS II в районе Очакова

Удар наносился в Николаевской области по пусковой установке, размещенной на базе боевой бронированной машины Humvee.
2024-11-28 10:12:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса APKWS II в районе города Очаков Николаевской области. 

Пусковая установка, как уточнили в российском оборонном ведомстве, была на базе боевой бронированной Humvee. 

Уточняется, что она находилась в составе подразделения отдельного центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ.

Ранее сообщалось, что разведчики попали FPV-дроном прямо в дверь блиндажа ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #очаков #уничтожение #Николаевская область #FPV-дроны #APKWS II
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